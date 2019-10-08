Аналитики рассказали о самых высоких зарплатах Петербурга в октябре

По результатам исследования портала HeadHunter, размер средней заработной платы в Северной столице составляет 45 тысяч рублей. Для сравнения, в прошлом году это значение равнялось 42 тысячам рублей. Фото: https://pixabay.com/

По результатам исследования портала HeadHunter, размер средней заработной платы в Северной столице составляет 45 тысяч рублей. Для сравнения, в прошлом году это значение равнялось 42 тысячам рублей. Фото: https://pixabay.com/

За последний год количество вакансий в Петербурге выросло на 8%, а число резюме — на 15%. Уровень конкуренции стал значительно выше.

На данный момент самыми востребованными работниками остаются специалисты в сфере продаж, вакансии в этой области занимают 28% рынка, на втором и третьем месте — профессионалы информационных технологий и эксперты в области производства.

В октябре 2019 самые привлекательные зарплаты ждут программистов-разработчиков, владеющих Python. Им предлагают до 400 тысяч рублей в месяц. Зарплаты мобильных разработчиков также перспективны — от 300 тысяч. Кроме того, неплохой оклад у директора по логистике в области не пищевых товаров народного потребления — до 300 тысяч.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о городах России с самыми высокие зарплаты. В тройке лидеров — Москва, Южно-Сахалинск и Салехард.