Полигон «Красный бор» оградят армированной бетонной стеной

Полигон &#171;Красный бор&#187; оградят армированной бетонной стеной
Полигон "Красный бор". Фото: Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» разработал проект по созданию противофильтрационной завесы в грунте по периметру полигона «Красный бор». Собой она представляет армированную бетонную стену.

Задача завесы — защищать от возможного выхода загрязняющих веществ за пределы полигона. Проект обсудили на рабочем совещании 7 октября, сообщили в комитете по природопользованию.

Глубина завесы составит 8-10 метрам с заглублением в естественные кембрийские глины. Таким образом удастся обеспечить герметизацию.

Материалы «Водоканала» по полигону в ходе совещания решено передать ФГУП «РосРАО» (входит в «Росатом»).

Полигон «Красный Бор» занимает территорию площадью около 70 га в Тосненском районе Ленобласти. Прием опасных отходов был прекращен в 2014 году, однако вопрос рекультивации до сих пор не решен.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полигон “Красный бор” перейдет в федеральную собственность.

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