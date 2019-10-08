В Тихвине пропало 100 кубометров древесины

Полиция Тихвинского района возбудила уголовное дело по факту хищения древесины.

Такие действия правоохранительных органов обусловлены проверкой ООО «Тигода», проведенной прокуратурой. Компания, по договору с ЛОКП «Ленобллесхоз» и «Ленэнерго» осуществляла расширение линий электропередач, которые во множестве расположены на территории лесного фонда.

Поскольку лесной фонд принадлежит государству, древесина, полученная в результате проведенных работ, должна реализоваться на торгах Росимуществом.

Однако в ходе проверки прокуратура обнаружила, что более 100 кубометров древесины, срубленной еще в 2018 году, так и не продали. Поскольку она не хранилась на складе, как это утверждала ООО «Тигода», следствие сделало выводы о хищении имущества и приняло решение возбудить уголовное дело.

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