В Заневском парке вырубили больные деревья

Вместо них посадят новые, так что петербуржцев просят не бить тревогу раньше времени.

Об этом стало известно сегодня, 8 октября. Обо всем сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству. В Заневском парке решили вырубить 36 вязов и некоторые другие деревья, так как они были больны и могли заразить своих соседей. Ведомство уверяет, что вскоре на их месте появятся новые саженцы, так что переживать не о чем.

Отмечается, что причиной болезни стал голландский недуг, который не поддается лечению. Эксперты уверяют, что он поражает вязы с большой скоростью, так что спасти их было нельзя. В зоне риска оказались также каштаны, березы, липы и боярышники.

Сотрудники комитета обещают посадить более 70 саженцев, а в 2020 году заняться благоустройством Заневского парка.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что у Муринского ручья подросток залез на дерево за дроном и застрял. Женщина также добавила, что грустно мальчику не было: он сидел на высоте более пяти метров и улыбался.