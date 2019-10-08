Онколог прокомментировал выписку Заворотнюк

Врач считает, что может быть две причины, по которой это произошло.

Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов отреагировал на сообщения о выписке Анастасии Заворотнюк. Обо всем он рассказал телеканалу «Звезда».

Эксперт заявил, что актриса могла покинуть больницу в двух случаях: если врачи решили сделать перерыв в лечении или если оно не дает результатов. Долгополов отметил, что глиобластома, о которой пишут СМИ, не самый утешительный диагноз. Скорее всего, Заворотнюк не удастся вылечиться, так как ни один специалист пока не умеет избавлять пациентов от рака головного мозга.

Напоминаем, что информация о госпитализации звезды появилась в прессе в сентябре. Родственники и сама Заворотнюк никак ее не комментировали. Сейчас же журналисты уверяют, что актриса отправилась домой в тяжелом состоянии.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что родные Анастасии Заворотнюк опровергли слухи о смерти актрисы.