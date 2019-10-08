Дзюба встретился со школьником, раскритикованного из-за прически как у Ибрагимовича

Футболист и Прохор пообщались, а также сделали памятную фотографию.

Обо всем рассказал спортивный журналист Павел Гуревич в своем Twitter-аккаунте. Игрок «Зенита» Артем Дзюба встретился с юным Прохором, который является большим поклонником футбола. Особенно он любит Златана Ибрагимовича и, чтобы быть похожим на игрока, подстригся прям как он – выбрил виски, обесцветил оставшиеся волосы и собрал их в хвостик. Веяния моды не оценили школы – мальчику запретили ходить на занятия в таком виде. Администрации объяснила это тем, что в положении учебного заведения сказано, что нельзя делать необычные прически.

Историю Прохора узнали тысячи россиян из социальных сетей. Известные футболисты отстояли право школьника стричься так, как он хочет. Теперь мальчик является настоящей знаменитостью.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что конфликтом из-за прически красноярского школьника заинтересовался СК.