В Петербурге сотрудника ДПС отправили в колонию за взятку

В Петербурге суд приговорил сотрудника ДПС к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также обязал его выплатить штраф в размере 150 тыс. рублей, с лишением права заниматься деятельностью по охране правопорядка и охранной деятельностью сроком на три года.

Суд установил, что подсудимый на момент совершения преступления занимал должность старшего инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по Выборгскому району. В мае 2019 года, он остановил автомобиль. За рулем находилась женщина в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что у нее не было водительских прав. Кроме того, она не выполнила его первоначальное требование об остановке.

Как сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Петербурга, была достигнута договоренность о передаче подсудимому взятки в размере 30 тыс. рублей, которые были сняты с банковской карты. Через некоторое время денежные средства были переданы сотруднику ДПС лично в качестве взятки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что обвиняемому по делу о взяточничестве бывшему главе банковского отдела ФСБ Кириллу Черкалину приносили крупные суммы денег прямо на Лубянку, к зданию ФСБ.