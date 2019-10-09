Совет директоров «Морского фасада» возглавил вице-губернатор Батанов

Совет директоров &#171;Морского фасада&#187; возглавил вице-губернатор Батанов
Эдуард Батанов. Фото: gov.spb.ru

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов назначен председателем совета директоров АО «Пассажирский порт «Морской фасад».

Информация об этом размещена на сайте порта в разделе «совет директоров». Отмечается, что Батанов был избран членом совета 18 сентября 2019 года. Когда именно он был утвержден в должности главы, не уточняется.

В состав совета также вошел председатель комитета государственного финансового контроля Александр Жуков. Покинули его начальник юридического отдела комитета по инвестициям Андрей Петунов и заместитель председателя комитета государственного финансового контроля Игорь Шевчук.

В разное время совет директоров «Морского фасада» возглавляли глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк, председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев и заместитель главы комитета имущественных отношений Александр Герман.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что кандидатуру Эдуарда Батанова утвердили в должности вице-губернатора Петербурга.

морской фасад новости спб совет директоров эдуард батанов
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяный мужчина до полусмерти избил женщину на Боровой
Девятилетний американец обвиняется в убийстве пяти человек
Пиццерия «22 сантиметра» будет обжаловать решение суда о закрытие
Сотрудники ГИБДД установили личность водителя, сбившего пожилого ...
Ученые доказали, что владельцы собак дольше живут
Неизвестный пырнул ножом школьника и убежал
В МЧС рассказали о пожаре у метро «Парнас»
Ozon привлек к доставке товаров курьеров Gett