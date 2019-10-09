Из фонтана в Петергофе спасли лису, нырнувшую за уткой

В музее-заповеднике Петергоф в один из фонтанов 9 октября упала лиса. Хищница нырнула в воду во время охоты на утку.

Лисицу спас мужчина по имени Анатолий. Под крики «Толя, давай!» он спустился в воду, схватил животное за шкирку и вынес его на сушу. Является ли мужчина работником музея-заповедника или обычным посетителем, неизвестно.

Триумфальное спасение лисицы завершилось под одобряющий возглас «Толя молодец!».

О произошедшем сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Вполне вероятно, что в фонтан упала та же лиса, что была замечена в Петергофе этим летом. Хищница сидела у фонтана «Пирамида» в восточной части Нижнего парка. Очевидцы отметили, что наблюдают её в окрестностях около пяти лет. Лиса ловит уток в Английском пруду и мышей на территории парка.