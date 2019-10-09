Lada и «Комус» не поделили дорогу на Октябрьской набережной

Lada и &#171;Комус&#187; не поделили дорогу на Октябрьской набережной
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Северной столицы произошло дорожно-транспортное происшествие. Проезжую часть не поделили ГАЗель и легковой автомобиль.

На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что у большегруза пострадала передняя часть, разбита фара. На месте происшествия разбросаны осколки и детали автомобилей.

Со слов очевидцев в соцсети «ВКонтакте», участники на время перекрыли обе полосы в сторону кольцевой и вантового моста. В комментариях пользователи добавили, что на место оперативно прибыли сотрудники ДПС. Движение на участке восстановлено.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее в GazetaSPb сообщали об аварии с участием автомобиля сервиса такси «ТаксовичкоФ». Со слов очевидцев, таксист объезжал пробку по встречной полосе.

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