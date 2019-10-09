Петербург обошел в Москву в рейтинге городов мира по росту цен на жилье

В Петербурге выросли цены на недвижимость. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге выросли цены на недвижимость. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербург вошел в топ-10 городов мира по росту цен на жилье. Москва заняла лишь 77-е место в рейтинге.

В рейтинг вошли 150 крупных город мира. Возглавил его китайский Сиань с приростом цен 25,1%, следует из индекса Global Residential Cities Index (GRCI), подготовленного консалтинговой компанией Knight Frank.

Петербург занял шестое место с динамикой в 14,6%. Для сравнения, в Москве за год цены выросли на 3,2%, сообщает РБК.

Следом за Сиань в рейтинге следуют Будапешт (Венгрия), Хайдарабад (Индия), Ахмадабад (Индия) и Ухань (Китай).

При составлении учитывались данные за второй квартал 2018 года — второй квартал 2019 года.

Примечательно, что в 2018 году Петербург располагался на 82-м месте рейтинга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что к концу 2019 года в Петербурге может подешеветь ипотека.