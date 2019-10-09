От дома Шагина оставят только фасад и парадную лестницу

От дома Шагина оставят только фасад и парадную лестницу
Новый корпус, хотя и будет выше лицевого, не превысит размеров строения, бывшего на его месте. Фото: Google View

Архитектурный памятник на набережной Фонтанки, построенный в конце XVIII века, реконструируют. От прежней постройки останется только лицевой фасад и парадной лестницы за ним.

Дом Шагина был отправлен на капитальный ремонт еще в 1980-х годах. Однако ремонт так и не завершился, здание стояло заброшенным до 2008 года, когда компания «Нежилой фонд консалт» получила объект для перестройки под гостиницу.

Постройку едва не снесли окончательно, успев разобрать флигели во дворе, но в 2015 году дом Шагина признали архитектурным памятником. На данный момент представители ЗАО «Нежилой фонд консалт» намерены возродить проект, сообщает «Канонер».

Это решение обсуждалось совместно с городским советом по сохранению культурного наследия. По итогам дискуссии, строители восстановят лицевой фасад и парадную лестницу за ним, а во дворе возведут новый корпус под гостиницу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в «тайной комнате» дома Бака нашли записи столетней давности.

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