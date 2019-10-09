Нидерланды перестанут быть Голландией

Правительство Нидерландов приняло решение полностью отказаться от названия «Голландия» в целях улучшения имиджа страны за рубежом.

По мнению нидерландских властей, Голландия ассоциируется у иностранцев лишь с наркотическими веществами и легализованной проституцией. Ребрендинг государства завершится до конца этого года. В этом Нидерландам поспособствуют такие международные мероприятия как футбольные матчи, Олимпиада и «Евровидение».

Власти страны намерены активно распространять нидерландскую культуру, нормы и ценности, развивая такие направления как спорт, туризм и экспорт. В целях продвижения «нового» официального наименования Нидерланды станут официальном брендом «Евровидения», которое пройдет в Роттердаме в следующем году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Нидерландах арестовали попугая.