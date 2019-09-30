В Нидерландах арестовали попугая из-за вороватого хозяина

Его кормят белым хлебом и содержат в одной камере с владельцем.

Об этом стало известно сегодня, 30 сентября. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на иностранные СМИ. Мужчину в Нидерландах задержали из-за подозрений в краже. Его попугай проходит по делу как свидетель – сотрудники правоохранительных органов приняли решение арестовать и пернатого тоже. Он сидит в одной камере с хозяином и перекусывает хлебом.

Напоминаем, что недавно мы писали о случаи, когда чайка унесла маленькую собаку со двора прямо на глазах хозяйки. Бедняжка улетела в неизвестном направлении – что стало с ней, непонятно до сих пор.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что проблему с птицами в аэропортах решают орнитологи. Специалист утверждает, что каждому аэропорту необходим свой паспорт, в котором будут прописаны все факторы риска аварий с участием птиц, как биологические, так и антропогенные.