Проблему с птицами в аэропортах решают орнитологи

Специалист предложил свой вариант.

Руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов поделился своими идеями о том, как предотвратить случаи со столкновением самолета и стаи птиц. Аварийная посадка самолета по данной причине произошла вчера в аэропорту Жуковский.

Специалист утверждает, что каждому аэропорту необходим свой паспорт, в котором будут прописаны все факторы риска аварий с участием птиц, как биологические, так и антропогенные. Во-первых, это реки морские побережья поблизости с аэропортом, характер растительности, урожайность семян и виды птиц. Во-вторых, уровень интенсивности полетов, мусорные полигоны или «дикие» свалки неподалеку.

Так, индивидуальный подход поможет повысить безопасность в каждом отдельном аэропорту.

Напомним, что воздушное судно А321, следовавшее рейсом из Москвы в Симферополь, совершило аварийную посадку на кукурузное поле в нескольких километрах от аэропорта Жуковский.

Ранее GazetaSPB сообщила о награждении экипажа аварийного судна.