Из горящей квартиры на Металлистов спасли женщину

Из огня пожара на проспекте Металлистов спасли женщину. Пострадавшая госпитализирована с ожогами.

В жилом доме №101 по проспекту Металлистов сегодня, 9 октября, около девяти часов вечера вспыхнула квартира. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Эпицентром огня стала двухкомнатная квартира на первом этаже здания.

Пожар, площадью 16 квадратный метров, удалось ликвидировать в 21:25, сообщают в МЧС. Из огня спасли женщину, которую увезли в одну из петербургских больниц. Также спасатели эвакуировали шесть человек из близлежащих квартир. Среди них обошлось без пострадавших.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о подробностях пожара в деревянном доме в Пикалево. Жертвами огня стали 39-летний владелец дома и его жена. Их пятилетняя дочь госпитализирована.