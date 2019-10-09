Стали известны подробности пожара в Пикалево

Ночью 9 октября в Пикалево Бокситогорского района Ленобласти загорелся деревянный дом.

Во время пожара сгорели 39-летний хозяин дома и его 37-летняя супруга. Возле дома была обнаружена 5-летняя девочка, которую медики госпитализировали в больницу с термическими ожогами, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете Ленобласти. Сейчас проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, в момент пожара мужчина разбудил свою малолетнюю дочь, разбил в ее комнате окно и вытолкал ребенка на улицу, потому что доступ к входной двери был заблокирован открытым огнем, тем самым сохранил девочке жизнь. Спастись самому и спасти свою супругу мужчине не удалось, супружеская пара погибла. Предварительная причина возгорания – неисправность печного отопления.

Экстренные службы получили сообщение о пожаре примерно в полночь с 8 на 9 октября. Огонь распространился по всей площади здания (80 квадратных метров). На ликвидацию пожара у спасателей ушло два часа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что прокуратура Центрального района Петербурга проводит проверку в связи с информацией о воспламенении газопровода на Мытнинской улице.