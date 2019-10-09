Ученые рассказали, что спорить с женщинами бесполезно

Ученые рассказали, что спорить с женщинами бесполезно
Эксперты проанализировали 617 исследований на данную тематику. Фото: https://pixabay.com/

Исследователи из Швеции назвали причины, по которым остаться правым в споре с женщинами очень сложно.

Эксперты Каролинского института выяснили, что победа в дискуссиях женщинам достается по биологическим причинам. У представительниц слабого пола намного лучше развита эпизодическая память. Эта «суперспособность» позволяет женщинам подмечать и запоминать мелкие детали и тонкости, которые затем успешно используются против оппонента. Среди них и психологическое состояние противника.

Таким образом, самой природой обусловлено, что в спорах женщины чувствуют себя уверенно и редко уступают собеседнику, сообщает Medical News Today.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые поставили под сомнение существование гена гомосексуальности. По результатам исследований, генетика влияет на сексуальную ориентацию человека лишь в 8-25% случаев.

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