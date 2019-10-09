Росгидромет: в ближайшие 50 лет Петербургу грозят наводнения

Эксперты прогнозируют повышение интенсивности осадков в ближайшие 25 и 50 лет в два раза. В связи с этим наводнения будут угрожать Петербургу чаще.

Дождей станет больше в Северо-Западном регионе страны, что отразится на Северной столице. Такое мнение озвучил глава Росгидромета Максима Яковенко. Количество осадков увеличится в 1,5-2 раза. В следствие этого, петербуржцев ожидают частые наводнения.

Неутешительные для жителей города на Неве прогнозы получены по двум составленным моделям, на двадцать пять и пятьдесят лет вперед.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Росгидромете поделились прогнозами на зиму. По мнению экспертов, грядущий зимний сезон обещает быть довольно мягким. Разве что февраль может выдастся особенно холодным для жителей Северо-Западного федерального округа.