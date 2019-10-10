Психотерапевт рассказала, как справиться с выгоранием на работе

Если стресс связан работой, то следует уйти в отпуск для восстановления сил. Фото: pixabay

Если стресс связан работой, то следует уйти в отпуск для восстановления сил. Фото: pixabay

Психотерапевт Сиобхан Мюррей дала советы, как предотвратить синдром эмоционального выгорания на работе.

В этом году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пополнила официальный перечень заболеваний этим недугом, сообщает РИА Новости. При синдроме эмоционального выгорания у сотрудников наблюдается эмоциональное и физическое истощение, а также снижение когнитивных способностей. Такое состояние обычно спровоцировано продолжительным стрессом, который связан рабочим процессом.

Мюррей рекомендует всем «выгоревшим» определить свой источник стресса. Если это связано с работой, то следует уйти в отпуск для восстановления сил. Также советуется совершать ежедневные прогулки по 20 минут, избегать многозадачности, анализировать вызывающие стресс отношения и создавать разумные границы на работе.

Ранее GazetaSPb сообщала, что россияне предпочитают работать под песни Rammstein и Шнура.