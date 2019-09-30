Россияне предпочитают работать под песни Rammstein и Шнура

Каждый второй в России предпочитает работать под музыку. Среди исполнителей лидируют группа Rammstein и Сергей Шнуров.

Какие песни включают россияне во время работы, выяснил сервис по поиску работы SuperJob. В опросе участвовали представители экономически активного населения из всех округов России.

Работать под музыку любит 50% опрошенных. Не перегружать звуковое пространство лишними шумами предпочитают 32%. Включать музыку во время трудового дня больше всего нравится россиянам в возрасте от 25 до 34 лет. Их коллеги старше 45 предпочитают работать в тишине.

Большинство (38%) выбирают музыку по настроению или включают радио. Каждый четвертый (24%) слушает зарубежную музыку. Наиболее популярны хиты Rammstein, Queen, Майкла Джексона, Metallica и Muse.

Порядка 20% включают отечественные треки. Список «рабочих» исполнителей возглавил Сергей Шнуров. Следом за ним идут Григорий Лепс, Виктор Цой, Владимир Высоцкий и Oxxxymiron.

Классическую и инструментальную музыку выбирают 12% и 3% соответственно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что по данным сервиса SuperJob наиболее готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю журналисты и программисты.