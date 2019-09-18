Журналисты и программисты первыми перейдут на короткую рабочую неделю

По мнению специалистов, проще всего переход дастся людям, работающим удаленно. Фото: https://pixabay.com

По мнению специалистов, проще всего переход дастся людям, работающим удаленно. Фото: https://pixabay.com

Среди профессий, представители которых наиболее готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю, названы журналисты, программисты и рабочие автоматизированных производств.

Такой вывод сделали эксперты по трудоустройству. По их мнению, главным фактором для перехода на «четырехдневку» является автоматизация производства. К таковым относятся некоторые отрасли производства, а также IT-специалисты и работники сферы медиа и коммуникаций.

Главный инструмент, способствующий переходу на укороченную рабочую неделю, это оптимизация рабочего процесса, не в последнюю очередь с помощью «проникновения роботизации».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса Superjob, перспектива четырехдневной недели открывается перед профессиями, специалисты которых работают удаленно. Среди них — копирайтеры, дизайнеры и программисты.

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