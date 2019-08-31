Трудоустройство «по знакомству» — на первом месте по популярности у россиян

По данным исследования Аналитического центра НАФИ, больше половины россиян (54%) предпочитают искать работу через своих знакомых, друзей или родственников.

Каждый день миллионы людей ищут работу. Одни — увольняются, другие — приходят на их место. И так по кругу. По результатам исследования, которое провел Аналитический центр НАФИ, всего лишь 30% людей ищут работу через интернет.

Среди тех, кто использует этот способ, самыми известными сайтами для поиска работы стали Авито, Работа.ру и HH.ru.

Первое место занял Авито, им пользовался каждый третий (34%). Чаще его использует молодежь – люди в возрасте от 18 до 34 лет (43%). HH.ru использовал каждый пятый (19%), этот портал оказался наиболее популярен среди квалифицированных специалистов (29%) и людей с высшим образованием (24%).

13% людей обращаются в организации, с которыми сотрудничали раньше. Каждый десятый предпочитает искать подходящие вакансии в специализированных печатных изданиях. 9% пользуются услугами бирж труда и 7% — кадровыми агентствами.

Но пальму первенства по праву забрал себе старый добрый способ — «по знакомству».

Больше половины россиян предпочитают искать работу именно через своих знакомых, друзей или родственников — 54 %. А если взять людей среднего возраста, от 35 до 59 лет, то они составили ещё больше — 61%.

У поиска работы через друзей или родственников, как и в любом другом вопросе, есть свои плюсы и минусы. Да, вы быстрее освоитесь на новом рабочем месте, будете заранее знать достоверную информацию об условиях работы, реальной зарплате и характере начальника. Обойдете стороной серьезные собеседования или сложный конкурс, да и просто упростите процесс поиска нового рабочего места. Но так ли всё радужно для работодателя?

Своим мнением и опытом c gazeta.spb.ru делиться Андрей Останин, профессиональный управленец, коммерческий директор компании «Самолет Северо-Запад»:

«Мой опыт говорит: кумовство – это плохо. Когда я впервые стал руководителем, под мое начало перевели сына президента компании. Он не хотел работать, но никто не осмеливался его уволить. Я это сделал, как только он допустил три нарушения. Коллеги испугались за меня, а директор по персоналу… передал благодарность от президента компании. С тех пор я не различаю родственников и не родственников, для меня есть профессионалы и непрофессионалы. Иначе нельзя, если хочешь быть успешным на рынке.

Российский бизнес начинает это понимать: кумовство сейчас – не такое распространенное явление, как в 2000-х. Помню, я работал в компании, которая находилась в состоянии глубочайшего управленческого кризиса. Задумались: у какого процента топ-менеджеров есть родственники среди сотрудников? Оказалось, у 40%, запустили процесс увольнения, и через три года компания вышла в лидеры рынка! Полностью искоренить кумовство поможет прямой запрет приема на работу родственников и прозрачный процесс найма».

Виктория Печёнкина, основатель и генеральный директор JSP Business travel уверена:

«В туристическом бизнесе, особенно в премиум-сегменте, где работает наша компания, кумовство не принято. Не знаю компаний, которые позволили бы себе так рисковать. В luxury-туризме никогда не допустят до общения с клиентом случайного человека, без знаний и опыта.

До того, как 15 лет назад открыть агентство, я работала в авиакомпании Lufthansa, где тоже никто не собирался отвечать за чьих-то родственников: слишком серьезные последствия ошибок. Да, бывает, что берут на работу, чтобы помочь семье, но, как правило, начинают не с самых ответственных позиций, где риск ошибки не столь значителен – стажер, курьер, водитель, ассистент. Если справился, дальше уже можно обучать, развивать, не рассчитывая, что он сразу принесет пользу.

Вместе с тем я не вижу необходимости отказываться от хороших специалистов и запрещать прием в компанию родственников. Важно убедиться, во-первых, в уровне специалиста, а во-вторых, договориться, что родственные связи – не гарант от увольнения, если кандидат некачественно выполняет работу или создает проблемы».

Ранее Gazeta. spb.ru сообщала, что из 10 млн россиян предпенсионного возраста, только 40% сейчас трудоустроены.