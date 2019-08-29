Лишь 40% российских предпенсионеров до сих пор работают

Лишь 40% российских предпенсионеров до сих пор работают
Пенсионный возраст вырастет к 65 годам для мужчин к 2028 году. Фото: pixabay.com

Четыре пятых получают пособие по безработице в 11 280 рублей.

Из 10 млн россиян предпенсионного возраста, только 40% сейчас трудоустроены. Около 80% безработных этой возрастной категории получают пособие — 11 тысяч 280 рублей.

Сейчас в РФ насчитали 4 млн работающих предпенсионеров — 1,8 млн мужчин (56-60 лет) и 2,2 млн женщин (51-55 лет), сообщает газета “Известия” со ссылкой на данные ПФР для Роструда. При этом ПФР отметил, что в статистику не попали военные, судьи и другие представители силового блока.

Пенсионный возраст в РФ собираются повышать постепенно — в 2019 году он вырастет на год. К 2028 году пенсию начнут выплачивать с 65 лет мужчинам и с 60 — женщинам.

Население РФ составляет около 144,5 млн человек. Пенсии рассчитываются через пенсионные баллы, которые набираются через страховые взносы и трудовой стаж. Средний размер пенсии в первом полугодии 14 тысяч 135 рублей, сообщает Росстат.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Минтруд предложил оплачивать пенсионерам проезд на заграничный отдых.

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