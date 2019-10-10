В Ленобласти можно будет получать «поквартирные карты» в электронном виде

В Ленобласти можно будет получать &#171;поквартирные карты&#187; в электронном виде
ЕИРЦ начал цифровать поквартирные карточки, которые все еще пишутся вручную. Фото: pixabay

Жители Ленинградской области благодаря проекту «Поквартирная карта» смогут получать документы и справки в электронном виде.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, ЕИРЦ начал цифровать поквартирные карточки, которые все еще пишутся вручную. Этот документ представляет собой учет лиц, которые проживают или временно зарегистрированы в квартире.

После того, как оцифровка будет проведена, ленинградцы смогут получить все необходимые сведения в электронном формате. Отмечается, что для этого не придется идти в паспортный стол. Большая часть жителей Ленобласти сможет воспользоваться услугой уже в начале следующего года.

Ранее GazetaSPb сообщала, что до конца года цены на жилье в Ленобласти не будут резко расти.

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