В Ленобласти можно будет получать «поквартирные карты» в электронном виде

Жители Ленинградской области благодаря проекту «Поквартирная карта» смогут получать документы и справки в электронном виде.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, ЕИРЦ начал цифровать поквартирные карточки, которые все еще пишутся вручную. Этот документ представляет собой учет лиц, которые проживают или временно зарегистрированы в квартире.

После того, как оцифровка будет проведена, ленинградцы смогут получить все необходимые сведения в электронном формате. Отмечается, что для этого не придется идти в паспортный стол. Большая часть жителей Ленобласти сможет воспользоваться услугой уже в начале следующего года.

Ранее GazetaSPb сообщала, что до конца года цены на жилье в Ленобласти не будут резко расти.