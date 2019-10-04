До конца года цены на жилье в Ленобласти не будут резко расти

Резкие изменения цен на рынке нового жилья в Ленобласти не прогнозируются. До конца 2019 года стоимость квартир в новостройках останется на нынешнем уровне, считают эксперты.

«Основная часть отложенного спроса была реализована в начале года. Главной причиной этого стало опасение людей из-за возможного резкого роста цен на новостройки из-за перехода на проектное финансирование и эскроу-счета. Напомню, что специалисты прогнозировали рост от 5 до 25%», — рассказал корреспонденту Gazeta.SPb генеральный директор агентства недвижимости «Невский Простор» Александр Гиновкер.

Наиболее востребована недвижимость в Мурино, Кудрово, Буграх и Янино. Преимуществом этих локаций стали более доступные цены, отметил Гиновкер. Так, в городе средняя стоимость «квадрата» превысила 100 тыс. рублей даже в проектах стандартного класса. В то время как на территориях «приКАДья» можно найти предложения от различных застройщиков ниже этой отметки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что средняя стоимость квадратного метра в новостройках Ленобласти за год выросла на 17%. Цены на квартиры в регионе с переходом на проектное финансирование и эскроу-счета изменились заметнее всего. Так, по России новостройки в среднем подорожали на 12%, в Петербурге — на 11%.