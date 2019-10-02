Квартиры в новостройках в Ленобласти за год подорожали на 17%

В Ленинградской области средняя стоимость квадратного метра в новостройках за год выросла на 17%. Рост цен связывают с принятием поправок в закон о долевом строительстве.

Первичный рынок изучили эксперты сервиса «Авито Недвижимость». В среднем по России цены на квартиры в новостройках выросли на 12%. Самая ощутимая динамика замечена в Ленинградской области — 17%.

Средняя цена квадратного метра в третьем квартале 2019 года составила 74 тыс. рублей. В сентябре стоимость жилья в Ленобласти возросла на 3,57%.

В Петербурге цена квадратного метра за год поднялась на 11% и составила 126 тыс. 544 рубля. При этом по сравнению с августом стоимость новостроек в сентябре увеличилась на 0,5%.

«На общий показатель действуют как увеличение цены для объектов, перешедших на проектное финансирование, так и желание участников рынка воспользоваться формальным поводом для увеличения цен», — отметил руководитель направления новостроек в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что, по мнению экспертов, цены на новостройки в Петербурге в ближайшие годы вырастут на 15-20%.