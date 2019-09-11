Цены на новостройки в Петербурге вырастут на 15-20% в ближайшие годы

В ближайшие 2-3 года стоимость новостроек вырастет в среднем на 15-20%. Фото: pixabay

В ближайшие 2-3 года стоимость новостроек вырастет в среднем на 15-20%. Фото: pixabay

За август квадратный метр в новостройках эконом-класса подорожал на 1,1%, это в среднем 94,7 тысяч рублей.

В целом на территории Петербурга по масс-маркету цена квадратного метра выросла до 110 тысяч рублей (на 0,3%) в прошлом месяце, пишет «Фонтанка.ру».

Дома, введенные в эксплуатацию несколько лет назад, сейчас конкурируют с новостройками, заявляет директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова. Она подчеркнула, что в ближайшие 2-3 года стоимость новостроек вырастет в среднем на 15-20%. Это произойдет по причине роста себестоимости строительства.

По словам руководитель Консалтингового центра «Петербургская недвижимость» Ольги Трошевой, основным сдерживающим фактором быстрого роста является покупательная способность населения: цены на жилье в комфорт- и высоком комфорт-классе уже выросли до высоких значений. Добавлено, что к концу года цены могут измениться на уровне инфляции в пределах 5-10% для разных классов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге за август ввели в эксплуатацию более четырех тысяч квартир.