В Петербурге за август ввели в эксплуатацию более четырех тысяч квартир

В августе застройщики сдали в эксплуатацию восемь домов на 4,2 тысячи квартир. Фото: pixabay

В августе застройщики сдали в эксплуатацию восемь домов на 4,2 тысячи квартир. Фото: pixabay

За последний летний месяц в Северной столице ввели всего восемь домов на 4,2 тысячи квартир. В июле их количество было выше в семь раз.

Как сообщает комитет по строительству Петербурга, в прошлом месяце застройщики сдали в эксплуатацию 199,3 тысяч квадратных метров жилплощади, в частности восемь домов на 4,2 тысячи квартир.

По вводу жилой недвижимости в августе лидировал Московский район, где в эксплуатацию сдали почти 80 тысяч жилых квадратных метров, а это — три дома на 1695 квартир. На втором месте оказался Невский район, где ввели 44 тысячи квадратных метров жилья — два дома на 853 квартиры. Тройку замыкает Приморский район — один дом на 996 квартир, общая площадь которых составляет 43,6 тысяч квадратных метров.

В прошлом месяце также сдали 55 объектов общегражданского назначения.

Ранее GazetaSPb сообщала, что цены и спрос на рынке недвижимости Петербурга растут ежегодно.