Сбивший пешехода водитель разыскивается в Гатчинском районе

Сбивший пешехода водитель разыскивается в Гатчинском районе
Место происшествия. Фото: vk.com/dorinspb

В минувшую среду, 9 октября, неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Ленинградской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в половину десятого вечера в районе деревни Прибытково в Гатчинском районе. Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Гатчинскому району, автомобиль, принадлежащий неизвестному водителю, сбил 37-летнего мужчину-пешехода. Бригада скорой помощи доставила его в больницу в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов ищут скрывшегося с места аварии водителя.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Пушкине пострадавшего пешехода после ДТП избили и ограбили. Правоохранительные органы Пушкинского района выясняют обстоятельства конфликта между пешеходом и автомобилистом с его пассажирами.

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