В Петербурге по иску прокурора будет возмещен причиненный преступлением ущерб в размере 62 млн рублей

В Петербурге прокуратура обратилась с иском в суд к трем ответчикам, признанным виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей «Незаконная банковская деятельность».

Суд установил, что ответчики привлекали денежные средства граждан под высокий процент на расчетные счета подконтрольных им организаций. При этом у них не было разрешения на осуществление банковской деятельности.

Затем злоумышленники переводили денежные средства клиентов из безналичной формы в наличную, а также на расчетные счета других лиц. За эти услуги клиенты платили злоумышленникам 4,5% от каждой сделки. В общей сумме это составило более 62 миллионов рублей.

Московский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, сообщает прокуратура Петербурга.

Санкт-Петербургский городской суд оставил решение без изменения, а апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения. Требования прокурора признаны обоснованными.

Ранее GazetaSPb сообщала, что адвокат из Петербурга отделался штрафом за подделку документов.