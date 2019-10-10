В дома Центрального района вернулся свет

Несколько домов в Центральном районе Петербурга утром 10 октября остались без света. Сейчас электроснабжение восстановлено.
Отключение затронуло семь домов в районе улицы Радищева. Причиной сбоя стало технологическое нарушение на кабельной линии 6 кВ, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе ПАО «Ленэнерго».
«Бригады выехали сразу после поступления информации о технологическом нарушении и провели необходимые ремонтные работы», — отметили в пресс-службе.
Электроснабжение восстановлено во всех домах.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о массовом отключение света в домах Невского и Красногвардейского районов в середине сентября. Здания остались без электроснабжения из-за пожара на подстанции «Восточная-коммунальная» на улице Коммуны. Нарушение затронуло по меньшей мере 62 дома. Восстановление электроснабжения происходило постепенно.