В дома Центрального района вернулся свет

В семь домов вернулся свет. Фото: pixabay.com

В семь домов вернулся свет. Фото: pixabay.com

Несколько домов в Центральном районе Петербурга утром 10 октября остались без света. Сейчас электроснабжение восстановлено.

Отключение затронуло семь домов в районе улицы Радищева. Причиной сбоя стало технологическое нарушение на кабельной линии 6 кВ, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе ПАО «Ленэнерго».

«Бригады выехали сразу после поступления информации о технологическом нарушении и провели необходимые ремонтные работы», — отметили в пресс-службе.

Электроснабжение восстановлено во всех домах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о массовом отключение света в домах Невского и Красногвардейского районов в середине сентября. Здания остались без электроснабжения из-за пожара на подстанции «Восточная-коммунальная» на улице Коммуны. Нарушение затронуло по меньшей мере 62 дома. Восстановление электроснабжения происходило постепенно.