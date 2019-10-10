Беглов раскрыл подробности встречи с Путиным

Беглов раскрыл подробности встречи с Путиным
Владимир Путин и Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие во встречи вновь избранных глав регионов с президентом России Владимиром Путиным.

Беглов поблагодарил Путина за поддержку петербургских проектов и рассказал о том, что сделано в Петербурге за последний год, сообщает Администрация Петербурга.

В частности, он отметил такие инициативы как создание арт-парка на набережной Малой Невы, перевод поликлиник на систему «бережливых», внедрение электронных виз для жителей 53 стран и предоставление статуса «открытого неба» аэропорту Пулково.

Беглов отдельно поблагодарил Путина за поддержку обновленного музея обороны и блокады Ленинграда и выразил надежду на то, что при помощи федерального центра Петербург сделает шаг вперед.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Александр Беглов от имени жителей Петербурга поздравил Владимира Путина с 67-м днем рождения.

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