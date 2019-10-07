Беглов поздравил «сильного и мудрого» Путина с днем рождения

Беглов поздравил &#171;сильного и мудрого&#187; Путина с днем рождения
Владимир Путин и Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Александр Беглов от имени петербуржцев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Ему 7 октября исполнилось 67 лет.

«Сильный и мудрый политик, Вы многие годы уверенно ведете Россию по пути укрепления государственности, сбережения нашего народа и его многовековых традиций, повышения качества жизни людей», — обратился Беглов к Путину.

Глава города подчеркнул, что авторитет Путина как национального лидера неоспорим. Он отметил его эрудицию и необычайную энергию, передает Администрация Петербурга.

Отдельно Беглов поблагодарил президента за поддержку важных для Петербурга инициатив и внимание, которое он оказывает городу.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин отметит 67-й день рождения в кругу родных и близких. С праздником российского лидера поздравили коллеги и главы других стран. Первые звонки поступили ранним утром. В ходе телефонных переговоров были затронуты также рабочие вопросы.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде.

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