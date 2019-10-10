На Гражданке обновили уличное освещение

Благодаря новому надежному оборудованию, потребление электроэнергии увеличилось всего на 7 кВт до 17 кВт. Фото: pixabay

Благодаря новому надежному оборудованию, потребление электроэнергии увеличилось всего на 7 кВт до 17 кВт. Фото: pixabay

«Ленсвет» завершил реконструкцию наружного освещения в 24 квартале в Калининском районе Петербурга.

Как сообщает в GazetaSPb пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвет», теперь территорию квартала, который ограничивается улицами Руставели, Карпинского и Науки, освещают современных 430 светильников, размещенных на 365 столбах. Отмечается, что в этом квартале проживают 7,4 тысяч человек.

Рабочие проложили 14 километров кабельных линий для электроснабжения светильников. Было увеличено число светоточек в четыре раза.Благодаря новому надежному оборудованию, потребление электроэнергии увеличилось всего на 7 кВт до 17 кВт.

Освещена была также и зеленая зона на пересечении проспектов Науки и Руставели, территории четырех школ и детских садов, поликлиники, а также нескольких детских и спортивных площадок.

Работы по реконструкции освещения проведены за счет городского бюджета.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в дома Центрального района вернулся свет.