Петербургские предпенсионеры смогут проходить профессиональное обучение

Безработным предпенсионерам Северной столицы предоставят профессиональное обучение. Организацией инициативы займется комитет по труду и занятости.
Соответствующее решение было принято для поддержки жителей в связи с повышением пенсионного возраста. Обучение является бесплатным. Кроме того, жителям ежемесячно будет выплачиваться стипендия в период обучения в размере 11,2 тыс. рублей.
Согласно информации администрации, обучение доступно в течение пяти лет. Как сообщается на официальном сайте городской администрации, проект на 95% финансируется из федерального бюджета, остальное – из городского.
Ранее в GazetaSPb сообщали о льготах пенсионерам. О них напомнил Пенсионный фонд России.