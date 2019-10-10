Петербургские предпенсионеры смогут проходить профессиональное обучение

Предпенсионеры смогут пройти обучение в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно. Фото: pixabay

Предпенсионеры смогут пройти обучение в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно. Фото: pixabay

Безработным предпенсионерам Северной столицы предоставят профессиональное обучение. Организацией инициативы займется комитет по труду и занятости.

Соответствующее решение было принято для поддержки жителей в связи с повышением пенсионного возраста. Обучение является бесплатным. Кроме того, жителям ежемесячно будет выплачиваться стипендия в период обучения в размере 11,2 тыс. рублей.

Согласно информации администрации, обучение доступно в течение пяти лет. Как сообщается на официальном сайте городской администрации, проект на 95% финансируется из федерального бюджета, остальное – из городского.

Ранее в GazetaSPb сообщали о льготах пенсионерам. О них напомнил Пенсионный фонд России.