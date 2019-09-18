Пенсионный фонд РФ объяснил, какие льготы положены предпенсионерам

Человек в праве воспользоваться полным набор льгот, только в разное время. Фото: pixabay.com

Человек в праве воспользоваться полным набор льгот, только в разное время. Фото: pixabay.com

В Пенсионном фонде РФ заявили о федеральных и региональных льготах препенсионерам. Специалисты отметили, что вид льгот предусмотрен возрастом получателя. Это означает, что один и тот же человек в праве воспользоваться полным набор льгот, только в разное время.

Как сообщает «Российская газета», с настоящего года предпенсионерам доступно пособие по безработице, оплачиваемые выходные для диспансеризации, а также повышение квалификации. К ним относятся женщины и мужчины в возрасте от 51 и 56 лет.

С пенсионеров снимается налог на дома и гаражи, а также оплата земельного налога с шести соток земли.

Для женщин достигших 55 лет и мужчин от 60 лет снизится стоимость проезда на ж/д транспорте, а также снизится плата капитального ремонта, услуг жилищно-коммунального хозяйства и прочее.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что специалисты назвали прожиточный минимум для пенсионеров.