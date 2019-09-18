Эксперты назвали сумму, на которую могут прожить пенсионеры

Эксперты назвали сумму, на которую могут прожить пенсионеры
На сегодняшний день уровень дохода российских пенсионеров в среднем составляет 25 тыс. рублей в месяц. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Согласно исследованию Сбербанка, комфортная жизнь после выхода на пенсию возможна, если уровень дохода гражданина остается на уровне 80-100% от его ежемесячного дохода.

На сегодняшний день уровень дохода российских пенсионеров в среднем составляет 25 тыс. рублей в месяц. В эту сумму входят не только пенсия, но и материальная помощь от родственников, а также другие дополнительных доходы. В исследовании, результаты которого приводит Lenta.ru, указывается, что доход клиентов негосударственных пенсионных фондов значительно выше — около 38,5 тыс. рублей.

Эксперты уверены, что россиянам, самостоятельно копящим на пенсию, после выхода на нее приходится меньше экономить.

Ранее GazetaSPb сообщала, что стало известно, в каких случаях могут уменьшить пенсию. В Пенсионном Фонде России рассказали, какие причину могут повлиять на уменьшение пенсии.

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