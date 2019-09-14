Стало известно, в каких случаях могут уменьшить пенсию

В Пенсионном Фонде России рассказали, какие причину могут повлиять на уменьшение пенсии.

Закон о страховых пенсиях гласит, что если у пенсионера есть какие-либо неоплаченные штрафы, то размер выплаты может измениться. В подобных случаях часть средств списывается на погашение долга. Согласно законодательству, эта сумма не должна превышать половины пенсии, но в случае с алиментами — не более 70%.

Также на уменьшение пенсии может повлиять переплата пенсии, в этом случае деньги каждый месяц отправляются у ПФР. Удержания при это не должны превышать 20% от пенсии.

И третьей причиной является переезд в другой город. В случае переезда на ПМЖ из-за регионального коэффициента меняется размер выплат.

Ранее GazetaSPb сообщала, что доплаты к пенсии в Петербурге получат военные пенсионеры.