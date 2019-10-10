Переезд «Газпрома» из Москвы привел к подорожанию квартир в Петербурге

За последний год жилье в Петербурге подорожало значительнее, чем в Москве. Рост цен эксперты связывают с переездом штаб-квартиры ПАО «Газпром» и стоимостью жилья в столице.

Одним из факторов стала востребованность недвижимости в Петербурге среди региональных клиентов. Для многих из них цены в Москве оказались слишком высокими.

«Если раньше многие из них выбирали Москву, то сейчас стоимость жилья в крупнейшем городе России стала неподъемной для большинства. Северная столица в этом плане дает схожие, а может быть и большие перспективы, но при этом цены на недвижимость здесь существенно ниже», — рассказал корреспонденту Gazeta.SPb генеральный директор агентства недвижимости «Невский Простор» Александр Гиновкер.

К причинам подорожания также относят переход на проектное финансирование. Рынки первичной и вторичной недвижимости взаимосвязаны, поэтому, если есть рост на одном из них, то растет и другой, подчеркнул Гиновкер. В первой половине 2019 года наблюдался ажиотаж на рынке строящегося жилья. Покупатели опасались, что цены резко вырастут после перехода на проектное финансирование. Из-за спроса недвижимость подорожала.

«Также можно выделить другие факторы, например, переезд штаб-квартиры ПАО «Газпром» в Петербург и рост туристического потока в наш город», — добавил эксперт.

Напомним, Петербург стал шестым в рейтинге городов мира по росту цен на жилье. Стоимость недвижимости в городе со второго квартала 2018 года выросла на 14,6%. Москва заняла лишь 77-е место в рейтинге с динамикой 3,2%.