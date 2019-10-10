Зеленский заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений.
Украинский лидер отметил, что так может произойти, если не будет принят закон об особом статусе Донбасса с «формулой Штайнмайера», сообщает РБК.
Зеленский заявил также, что это произойдет автоматически, и тогда Украина останется с Россией один на один.
Минские соглашения предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, закрепление за Донбассом особого статуса, а также проведения выборов в самопровозглашенных республиках.
Штайнмайер — автор названной в его честь формулы, описывающей процесс предоставления особого статуса Донбассу и проведения там местных выборов.
Накануне на пресс-конференции Владимир Зеленский рассказал о плане Б по урегулированию в Донбассе, поговорил об отношениях с США и ответил на вопрос о страхе перед Путиным.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Зеленский назвал условия для выборов в Донбассе. По его словам, выборы в местные органы власти в Донбассе возможны только после разведения войск.