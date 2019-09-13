Зеленский назвал условия для выборов в Донбассе

Выборы в местные органы власти в Донбассе возможны только после разведения войск. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Условия для проведения выборов украинский лидер озвучил в ходе совместного брифинга с президентом Эстонии Керсти Кальюланд. Трансляция его велась на странице офиса президента в Facebook.

Сейчас говорить о выборах, по словам Зеленского, преждевременно. Для начала должны быть выполнены определенные пункты «минских соглашений». В том числе, обмен заключенными и разведение войск.

«Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском. Потом только мы говорим о разведении войск по всей территории, это 400 км», — сказал президент Украины.

При этом выборы, как отметил Зеленский, должны проходить по украинскому законодательству.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Владимир Зеленский настаивает на проведении встречи глав «нормандской четверки» в этом месяце.