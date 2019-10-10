В Ленобласти количество ДТП снизилось на 21%

Стало известно, что в Ленобласти за прошедшие девять месяцев снизилось число ДТП в населенных пунктах, через которые проходят региональные трассы.

Общее количество ДТП в границах сел и городов снизилось на 21% и составило 138 случаев, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти со ссылкой на УГИБДД по Петербургу и области. При этом, на 36% сократилось число погибших в авариях и на 10% меньше стал показатель тяжести последствий ДТП.

В администрации областного правительства а считают, что такие высокие результаты достигнуты благодаря тому, что в населенных пунктах установлено ограничение скорости до 40 км в час.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что водителя легковушки госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП в Ленобласти.