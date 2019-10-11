Бузова поблагодарила хейтеров за обратную связь

Певица и телеведущая Ольга Бузова ответила на провокационные вопросы со стороны критиков ее творчества.

В частности, читатели журнала StarHit спросили певицу, когда она прекратит свою деятельность.

«Когда петь перестанешь? Кровь из ушей уже», — спросил один из пользователей.

Вопрос нисколько не смутил певицу. В ответ Бузова поблагодарила, что ее слушают «через силу».

«Благодарна хейтерам за то, что никогда не остаются безучастными и дают обратную связь. Ребята, спасибо, что так активно интересуетесь моей жизнью. Для любого артиста самое главное — вызывать эмоции у зрителя», — отметила она.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что хотела бы жить в большой квартире. Со слов исполнительницы, она мечтает о 200-метровом жилище. Певица призналась, что росла в малообеспеченной семье и донашивала вещи за другими детьми.