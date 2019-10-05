Бузова рассказала, что мечтает о квартире за 100 млн

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что хотела бы жить в большой квартире. Со слов исполнительницы, она мечтает о 200-метровом жилище.

Отвечая на вопросы детей и подростков в шоу Екатерины Варнавы на Youtube, Бузова рассказала, что ее мечта стоит 100 млн рублей. Она добавила, что в такой квартире найдется место и для ее мужчины. Однако подчеркнула, что в идеале избранник должен забрать ее в свой дом.

В ходе программы певица призналась, что росла в малообеспеченной семье и донашивала вещи за другими детьми.

Ранее в GazetaSPb сообщали о предположениях Батрудинова. Юморист считает, что Бузова еще не забыла бывшего мужа. Он рассказал об этом в преддверии выхода шоу «План Б».