Батрутдинов думает, что Бузова пока не забыла Тарасова

Батрутдинов думает, что Бузова пока не забыла Тарасова
Фото: https://www.instagram.com/buzova86/

Помешает ли это певице построить новые отношения, юморист не уточнил.

Об этом стало известно сегодня, 4 октября. Обо всем резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов рассказал в преддверии выхода шоу под названием «План Б», в рамках которого он и Ольга Бузова будут искать свою любовь. Предполагается, что если ничего не выйдет, то звезды ТНТ должны будут пожениться.

Он, рассуждая о прошлом певицы, отметил, что Ольга Бузова все еще не выбросила из сердца своего бывшего мужа – футболиста Дмитрия Тарасова. Батрутдинов уверен – звезда сравнивает всех нынешних ухажёров с экс-супругом, чтобы не допустить ошибок.

«И не надо забывать, что Ольга уже 15 лет существует в формате реалити и строит любовь на камеры»,

— напомнил юморист.

К слову, шоу начнут показывать 13 октября. Ольга Бузова надеется найти будущего мужа.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Роза Сябитова назвала поведение Ольги Бузовой неадекватным.

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