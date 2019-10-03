Роза Сябитова назвала поведение Ольги Бузовой неадекватным

Съемки "Форд Боярда", в которых принимали участие Сябитова и Бузова, проходили в июле этого года. Фото: Instagram

Съемки "Форд Боярда", в которых принимали участие Сябитова и Бузова, проходили в июле этого года. Фото: Instagram

Главная сваха России прокомментировала поведение экс-участницы «Дома-2», поп-звезды, певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

Сябитова возмутилась программой «План Б», в котором Ольга вместе с Тимуром Батрутдиновым снова попытаются найти свою половинку, после неудавшихся попыток в предыдущих программах «Замуж за Бузову» и «Холостяк».

По словам ведущей «Давай поженимся!», новый проект одиноких звезд подрывает семейные ценности и показывает плохой пример подрастающему поколению. По мнению Розы Сябитовой, стиль жизни теледивы не может привести к созданию семьи.

Негативное впечатление об Ольге Бузовой у ведущкй осталось еще со встречи на программе «Форд Боярд». Как отметила Сябитова, певица «визжала как сумасшедшая», в то время как целью программы являлось преодоление себя.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о давке на концерте Бузовой, в которой чуть не пострадали дети.