Бузова спровоцировала давку, в которой чуть не пострадали дети

Певица попросила подойти к ней малышей, но потрогать живую звезду хотели не только они.

Об этом стало известно сегодня, 3 октября. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». Ольга Бузова приехала с концертом в очередной город – в финале шоу она попросили подойти к ней всех детей, чтобы они потанцевали вместе. Это предложение понравилось также взрослым, которые кинулись к певице. В толпе оказались малыши, которые могли пострадать. К счастью, обошлось без травм.

«Я хотела, чтобы вы со мной потанцевали… Что ж вы детей чуть не затоптали!»

— возмутилась Ольга Бузова, спасая одну из маленьких поклонниц.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что подписчики снова критикуют Бузову, обнимающуюся с чужими детьми. Подписчики разделились на два лагеря: одни уверены, что из телезвезды получится отличная мама. Они просят Бузова найти наконец мужчину и родить малыша. А кто-то даже уверен, что певице надо родить для себя.