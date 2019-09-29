Подписчики снова критикуют Бузову, обнимающуюся с чужими детьми

Певица, по мнению многих, «вцепилась» в мальчика, который не хотел сидеть с ней.

Видеозаписью Ольга Бузова поделилась в своем Instagram-аккаунте. На ней певица сидит на яхте в компании друзей и обнимает маленького мальчика в костюме тигренка. Она буквально не выпускала его из рук и попросила «завернуть его с собой».

Подписчики разделились на два лагеря: одни уверены, что из телезвезды получится отличная мама. Они просят Бузова найти наконец мужчину и родить малыша. А кто-то даже уверен, что певице надо родить для себя.

Другие же убеждены: телеведущей пора прекратить тискать детей.

«Парень вырывается, Оля держит»,

— пишет один из комментаторов.

Они также пишут, что ни один нормальный мужчина не захочет ребенка от такой женщины, как Бузова. Сама звезда не раз говорила, что хочет родить девочку.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Бузова может повторить участь Заворотнюк и Фриске. Есть мнение, что певица слишком много работает и почти не отдыхает – это может сказаться на здоровье.