Бузова может повторить участь Заворотнюк и Фриске

Есть мнение, что певица слишком много работает и почти не отдыхает – это может сказаться на здоровье.

Об этом стало известно сегодня, 26 сентября. Неутешительными прогнозами поделилась Марианна, позиционирующая себя как таролог. Женщина уверяет, что видит будущее певицы Ольги Бузовой и оно не самое радужное. Она считает, что звезда включила «режим самоуничтожения». Уже сейчас Бузова не высыпается и жалуется на сложный рабочий график – в будущем бешенные режим может стать причиной раковой опухоли.

Заворотнюк и Фриске, напомнила Марианна, тоже много трудились и почти не отдыхали. Это приводит к сокращению жизненной дороги, передает «Телепрограмма».

К слову, недавно в СМИ появилась информация о страшном заболевании Заворотнюк – у нее якобы диагностировали рак мозга последней стадии.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Бузова считает, что депутаты и федеральные СМИ травят ее. Певицу обсуждают и осуждают на протяжении 15 лет – именно столько она работает на телевидении.